Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 13 marzo 2018, ha assunto le decisioni qui

di seguito riportate:



CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA



ASENCIO MORAES Raul Jose (Avellino): per avere, al 48° del secondo tempo, rivolto, in segno di dissenso, un applauso al Direttore di gara ed indirizzato allo stesso espressioni ingiuriose.



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



DE SANTIS Ivan Francesco (Ascoli): doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.



MOLINA Salvatore (Avellino): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.



CALCIATORI NON ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.500,00



CAPUTO Francesco (Empoli): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria; già diffidato (Quinta sanzione).



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



BELLUSCI Giuseppe (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



CHIBSAH Yussif Raman (Frosinone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



CIOFANI Matteo (Frosinone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



GERBO Alberto (Foggia): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Decima sanzione).



KANOUTE Elimane Franck (Ascoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



ORLANDI Andrea (Novara): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



SCHIAVI Raffaele (Salernitana): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).



TERRANOVA Emanuele (Frosinone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).