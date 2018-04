Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 24 aprile 2018, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:



CALCIATORI NON ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



BUZZEGOLI Daniele (Ascoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CASARINI Federico (Novara): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

CODA Andrea (Pescara): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

CORONADO Igor Caique (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DE COL Filippo (Spezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MINALA Joseph Marie (Salernitana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

PASQUAL Manuel (Empoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

TUIA Alessandro (Salernitana): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).



PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

DODICESIMA SANZIONE

CASTAGNETTI Michele (Empoli)

GASTALDELLO Daniele (Brescia)