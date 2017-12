Il Giudice sportivo di Serie B ha preso le seguenti decisioni:



CALCIATORI ESPULSI



SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA



DA CRUZ Alessio Sergio (Novara): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione), e per avere, al 40° del secondo tempo, all'atto dell'ammonizione, assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti dell'Arbitro.



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



CASCIONE Emmanuel (Cesena): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.



LUCARELLI Alessandro (Parma): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.



VITALE Luigi (Salernitana): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.



CALCIATORI NON ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



DE LUCA Giuseppe (Virtus Entella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



ERAMO Mirko (Virtus Entella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



FAZZI Nicolo (Cesena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



GORI Mirko (Frosinone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



MINALA Joseph Marie (Salernitana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



PAOLUCCI Andrea (Ternana Unicusano): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).