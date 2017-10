Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 31 ottobre 2017, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.



CALCIATORI ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.500,00



PELLIZZER Michele (Virtus Entella): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



GIGLIOTTI Guillaume (Ascoli): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.



KONATE Dramane (Pro Vercelli): per avere commesso un intervento falloso su un avversario

in possesso di una chiara occasione da rete.



CALCIATORI NON ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



DOS SANTOS MACHADO Claiton (Cremonese): per comportamento scorretto nei confronti

di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



ALLENATORI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.500,00



LOSETO Giovanni (Bari): per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, assunto un atteggiamento minaccioso ed intimidatorio nei confronti di un dirigente della squadra avversaria cingendogli il collo con le mani.