Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 14 marzo 2017, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.



CALCIATORI ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



BLANCHARD Leonardo (Brescia): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

COSTA Filippo (Spal 2013): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

MORA Luca (Spal 2013): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

ORLANDO Francesco (Vicenza): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

PALAZZI Andrea (Pro Vercelli): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.



CALCIATORI NON ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



BANDINELLI Filippo (Latina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

CALABRESI Arturo (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

COCCO Andrea Salvatore (Cesena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

COLY Racine (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

LASIK Richard (Avellino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MANTOVANI Andrea (Novara): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ROMIZI Marco Augusto (Bari): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).

SCHIATTARELLA Pasquale (Spal 2013): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).