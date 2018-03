CALCIATORI ESPULSI



SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE CON DIFFIDA.

MORA Luca (Spezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Quarta sanzione); per avere, al 41° del primo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito volontariamente con una gomitata al collo un calciatore avversario.



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

LOIACONO Giuseppe (Foggia): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BROSCO Riccardo (Carpi): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MANTOVANI Andrea (Novara): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

SANSONE Gianluca (Novara): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00

INZAGHI Filippo (Venezia): per avere, al 43° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale, uscendo dall'area tecnica; per avere inoltre, all'atto dell'allontanamento, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti del Direttore di gara al quale rivolgeva espressioni irriguardose; recidivo.



DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 2 APRILE 2018

PALMIERI Marco (Spezia): per avere, al termine del primo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, gridato all'Arbitro un epiteto insultante; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.