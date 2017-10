In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:



CALCIATORI



CALCIATORI ESPULSI



SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA



SCOGNAMIGLIO Gennaro (Cesena): per avere, al 28° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito volontariamente con una ginocchiata al volto un calciatore della squadra avversaria.



SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE



KRUNIC Rade (Empoli): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Seconda sanzione); per avere, al 38° del secondo tempo, all'atto della notifica dell'ammonizione, rivolto espressioni ingiuriose all'Arbitro.



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



CAPELLI Daniele (Spezia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.



DI CESARE Valerio (Parma): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.



IACOPONI Simone (Parma): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.



ALLENATORI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



CORINI Eugenio (Novara): per avere, al 32° del secondo tempo, contestato l'operato arbitrale e successivamente, dopo il consequenziale allontanamento, rivolto un gesto irridente abbandonando il recinto di giuoco.