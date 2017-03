Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 7 marzo 2017, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.



CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



AUGUSTYN Blazej Szcepan (Ascoli Picchio): per avere, al 49° del secondo tempo, tentato di

venire contatto con un calciatore avversario. .

CONTINI Matteo (Ternana): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di

un avversario.

DJIMSITI Berat (Avellino): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

GONZALEZ HERNANDEZ Alejandro (Avellino): per essersi reso responsabile di un fallo

grave di giuoco.

ODJER Moses (Salernitana): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

TROEST Magnus (Novara): per avere, al 49° del secondo tempo, tentato di venire contatto con

un calciatore avversario. .





CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ADDAE Bright (Ascoli Picchio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;

già diffidato (Decima sanzione).

DEFENDI Marino (Ternana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già

diffidato (Decima sanzione).

DEL PRETE Lorenzo (Perugia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;

già diffidato (Quinta sanzione).

IMPROTA Riccardo (Salernitana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;

già diffidato (Quinta sanzione).

MANNINI Daniele (Pisa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già

diffidato (Quinta sanzione).

SABELLI Stefano (Bari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già

diffidato (Decima sanzione).

STRUNA Aljaz (Carpi): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già

diffidato (Decima sanzione).