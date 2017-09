Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 12 settembre 2017, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BERTOLACCI Andrea (Genoa): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

PAROLO Marco (Lazio): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

PEZZELLA Giuseppe (Udinese): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.



AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (PRIMA SANZIONE)

MORA Luca (Spal 2013): sanzione aggravata perché capitano della squadra.