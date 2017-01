Il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea ha diramanta un comunicato con le decisioni prese al termine dell'ultimo turno di Serie A. 3 giornate a Joao Pedro, mentre solo un'ammonizione con diffida per Pioli, allontanato dopo l'espulsione (1 giornata) di Ansaldi nella sfida contro il Palermo.



Ecco tutte le decisioni:

​

​SOCIETA'

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, al 37° del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco una bottiglietta in plastica semipiena in direzione del Direttore di gara senza colpirlo; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza. Recidiva.



Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori lanciato, al 9° e al 23° del secondo tempo, due petardi sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza. Recidiva.



Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. PESCARA per avere, al 4° del secondo tempo, lanciato dalla panchina una bottiglietta di plastica semipiena a seguito di una decisione arbitrale contraria. senza colpire nessuno.



Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. SAMPDORIA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio del secondo tempo di circa un minuto.





SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

GERALDINO DOS SANTOS Galvao Joao (Cagliari): per avere, al 48° del secondo tempo, colpito con un violento calcio all'altezza della tibia un avversario senza nessuna possibilità di giocare il pallone.



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ANSALDI Cristian Daniel (Internazionale): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.



GAZZI Alessandro Carl (Palermo): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.



BARELLA Nicolo (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



CAPRARI Gianluca (Pescara): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).



CATALDI Danilo (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



CESAR Bostjan (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



DE ALMEIDA LOPES Pedro Miguel (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



DZEMAILI Blerim (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



IMMOBILE Ciro (Lazio): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).



MEGGIORINI Riccardo (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



PASQUAL Manuel (Empoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



TELLO MUNOZ Andres Felipe (Empoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

BERTI Rossano (Crotone): per aver proferito mentre usciva dal terreno di giuoco, al termine della gara, parole irriguardose con atteggiamento minaccioso nei confronti di un Arbitro addizionale. Comportamento che proseguiva anche negli spogliatoi finché non veniva allontanato dal dirigente della propria Società.



AMMONIZIONE CON DIFFIDA

MARCHISIO Mauro (Empoli): per avere, al 17° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale con parole irrispettose; infrazione rilevata dal Quarta Ufficiale.

PIOLI Stefano (Internazionale): per avere, al 35° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale, uscendo dall'area tecnica.



AMMONIZIONE

RASTELLI Massimo (Cagliari): per avere, al termine della gara, tenuto un atteggiamento irrispettoso nei confronti dell'Arbitro.