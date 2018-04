Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 30 aprile 2018, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:



CALCIATORI ESPULSI



SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA



CIGARINI Luca (Cagliari): doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali digara e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; per avere, al 32° del secondo tempo, a seguito del provvedimento di espulsione, proferito un'espressione blasfema.



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



CATALDI Danilo (Benevento): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

KOULIBALY Kalidou (Napoli): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

NUNES JESUS Juan Guilherme (Roma): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

VECINO FALERO Matias (Internazionale): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.



CALCIATORI NON ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



BRIGNOLA Enrico (Benevento): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CALDARA Mattia (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CASTAN DA SILVA Leandro (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

D'AMBROSIO Danilo (Internazionale): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).

LAURINI Vincent Alain (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MORETTI Emiliano (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PJANIC Miralem (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).





PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

SETTIMA SANZIONE

MILINKOVIC SAVIC Sergej (Lazio)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 1.500,00 (QUARTA SANZIONE)

INSIGNE Lorenzo (Napoli): sanzione aggravata perché capitano della squadra (Quarta sanzione).