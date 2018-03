Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Sepe, Mario Rui e Hysaj, ha parlato ai microfoni di Radio Crc:



SUL NAPOLI - "Nello spogliatoio si respira aria tranquilla perché adesso gli azzurri inseguono e non hanno nulla da perdere".​



SU MARIO RUI - "Giocare con la Nazionale portoghese è sempre stato il suo sogno e per questo la soddisfazione è tripla. L'infortunio dello scorso anno gli ha tolto molto, ma ha dimostrato col lavoro di essere un titolatissimo del Napoli e grazie alle prestazioni in azzurro ha raggiunto la Nazionale. Mario Rui è scaramantico e dice che non parteciperà ai Mondiali, ma sono certo che ci sarà. Ho grande fiducia in lui, ero convinto che potesse ambire alla Nazionale portoghese e ha compiuto un piccolo passo per il Mondiale. Non ha paura della concorrenza, la accetta ben volentieri ed è giusto che una squadra come il Napoli abbia 22 titolari".



SU SEPE - "Fa piacere sapere della stima di Sarri per Sepe che ha dimostrato di essere un portiere da Napoli. Rispettiamo le esigenze del club di trovare un altro portiere, ma il Napoli dovrà rispettare anche le nostre perché disputare un alto anno come questo significherebbe non essere protagonista. Chiederemo di andar via se Sepe non giocherà con continuità anche perché credo che il ragazzo sia pronto anche per fare il titolare a Napoli. Ci lusinga sapere che Sarri vorrebbe vedere ancora Sepe in azzurro, ma lui vuole giocare".



SU HYSAJ - "La valutazione di Hysaj è destinata a salire perché è giovane e gioca in un ruolo in cui c’è poco di meglio. In passato è stato chiesto da squadre importanti, ma ha scelto di restare a Napoli e il da farsi lo si vedrà a fine stagione".