Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, parla del futuro di Niccolò Barella, centrocampista sardo che piace a tutte le big di Serie A. Nel suo futuro, però, secondo il numero uno del club sardo, non ci sarà la Juventus. Queste le sue parole all'Unione Sarda: "Barella non è della Juventus, è un giocatore del Cagliari anche per la prossima stagione e sinceramente non credo che andrà alla Juventus anche se dovesse cambiare squadra".



IL RESTO - Due parole, poi, sul resto del mercato del Cagliari: "Pavoletti è un ragazzo straordinario, che sta dando tutto in campo. Sono sicuro che arriveranno anche i gol. Borriello? E' stato l'acquisto migliore della nostra gestione e il divorzio la migliore uscita della nostra gestione: è andato via quando non serviva più. Meglio di così...".



GIANNETTI E FARIAS - "Ci dispiace per Niccolò, ci sarebbe piaciuto poterlo valorizzare. So che c'era un accordo con l'Entella, ma non si è riusciti a chiuderlo per responsabilità non nostre. Farias? C'è stato un interessamento in chiusura del mercato del Napoli, ma in realtà lo voleva il Sassuolo e questo ha reso l'operazione meno interessante sia per il Cagliari che per il giocatore".