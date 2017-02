Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha parlato a Premium Sport prima della sfida che il club sardo giocherà contro la Juventus: ''Non abbiamo nulla da perdere ma dobbiamo giocare al massimo, davanti siamo rimaneggiati, Sau è rientrato, Borriello non è al massimo ma dobbiamo giocarcela fino alla fine. Riva? Sarà una grande emozione, tra poco verrà premiato, è qui davanti a tutta la sua gente e sarà bellissimo. Cagliari in Europa? Ci dovremo lavorare molto nei prossimi anni, nella speranza che squadre come il Cagliari possano competere a livello economico, di incassi e di diritti televisivi. L'attuale ripartizione non consente di farlo a squadre come le nostre e speriamo che le regole cambino. Per cambiare serve l'accordo delle grandi squadre, se oggi la ripartizione è così è perché le big hanno deciso di lasciare le cose così, serve il loro sì per farlo. Squadre come il Pescara, con questi ricavi, come possono riuscire a competere e salvarsi? Questa stagione è l'emblema di questo argomento. Noi, però, siamo concentrati su stasera, siamo in casa dove abbiamo sempre fatto bene; mi auguro di vedere una gara nella quale la nostra squadra rimanga in partita fino alla fine, dovremo essere concentrati perché i campioni della Juve ti puniscono ad ogni minimo errore. Abbiamo giocatori forti e anche se non sono al meglio, spero che i nostri attaccanti riescano a far gol''.