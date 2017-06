Il calciomercato è una grande occasione che le squadre hanno per rinforzare la propria rosa, ma non sempre tutto fila liscio come l'olio. Manolas che diserta le visite mediche con lo Zenit è solo l'ultimo caso di un affare saltato quando ormai sembrava davvero tutto fatto: il club russo, infatti, aveva già trovato l'intesa con la Roma per una cifra vicina ai 35 milioni di euro, e anche l'accordo con il giocatore sembrava definitivo. Già, sembrava, perché Manolas ha ben pensato di non presentarsi alle visite per questioni legate al pagamento dell'ingaggio, e ha fatto saltare tutto.



FUROR DI POPOLO - Un caso che ha destato altrettanto scalpore è quello che ha visto protagonisti Inter e Juventus: sul piatto lo scambio tra Guarin e Vucinic, fatto saltare dall'insurrezione dei tifosi nerazzurri che hanno bloccato l'affare quando era già tutto fatto, con i giocatori che avevano già liberato i rispettivi armadietti. Tifosi protagonisti anche nel caso del mancato travestimento di Beppe Signori dalla Lazio al Parma: anche in questo caso l'affare era stato virtualmente concluso, ma il popolo biancoceleste convinse l'allora patron della Lazio Cragnotti a far saltare l'affare proprio sul bello.



CASI STORICI - Indimenticabili anche i casi di Luis Figo e Dimitar Berbatov. Il primo sembrava pronto a lasciare lo Sporting per trasferirsi in Serie A, l'unico problema è che aveva deciso di firmare sia per il Parma che per la Juventus. Risultato? Intervento degli organi della FIFA che bloccano tutto e giocatore che decide di accettare la proposta del Barcellona. Ancor più clamoroso il caso di Dimitar Berbatov: il giocatore accetta la proposta della Fiorentina e si prepara a sostenere le visite mediche con i viola; la Juventus, però, si inserisce proprio all'ultimo e fa saltare l'affare col club gigliato. Prima che l'attaccante bulgaro arrivì in Italia c'è anche l'inserimento del Fulham che alla fine convince il giocatore a restare in Premier lasciando a bocca asciutta sia Juve che Fiorentina proprio sul più bello.