Si avvicina la deadline del mercato che cambierà definitivamente gli equilibri del mercato e di molte squadre di Serie A. E con la chiusura del mercato si avvicina anche la classica asta di riparazione del fantacalcio che stravolgerà intere squadre alla ricerca di nuovi innesti per rilanciare o confermare la rincorsa al titolo.



C'è chi si lancia in scambi pericolosi, chi, martoriato dagli infortuni, cerca rinforzi nel mercato degli svincolati e poi c'è chi non ha alcuna intenzione (o quasi) di cedere i propri gioielli. Gli Autugol, anche grazie alla presenza dei giocatori del Sassuolo Matri e Ragusa, della punta del Milan, Gianluca Lapadula, e della stella dell'Atalanta, Papu Gomez, hanno raccontato con la consueta ironia come andranno le aste di riparazione che partiranno fra qualche giorno.