Tornano Gli Autogol con il nuovo video parodia che stavolta guarda alla finale di Champions League che vedrà sabato sera la Juventus affrontare il Real Madrid. Un nuovo video parodia che mostra la finale non dal punto di vista delle due formazioni, ma da quello di tutti i tifosi italiani che non fanno il tifo per la Juventus. I cosiddetti Gufi, quelli che faranno il tifo per il flop della formazione di Massimiliano Allegri, ma non sono tutti uguali. Ce ne sono diversi tipi. E voi come state vivende l'avvicinamento alla finale?