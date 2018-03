Lazio, il rapporto con gli arbitri è sempre più complicato. La linea dura della società, arrabbiata per gli errori subiti, non ha aiutato a ricomporre quella che sembra una vera e propria frattura. EX ARBITRI IN CORO - Al Corriere dello Sport l'ex arbitro Cesari ne è sicuro: “Incontestabile che ci siano stati tanti errori a discapito della Lazio. Per il futuro darei al Var il potere di chiamare più spesso l’arbitro e introdurrei una richiesta a tempo per gli allenatori". Gli fa eco Pieri, che rincara la dose: “La Lazio è stata penalizzata, anche domenica mancava un rigore. Gli arbitri non sono più sereni quando arbitrano i biancocelesti. In assoluto sono favorevole alla Var, la situazione della Lazio stride con il resto. Fabbricini deve lavorare per riavvicinare gli arbitri alla società capitolina”. De Marco sottolinea: “Tanti episodi hanno sfavorito la Lazio: non credo alla malafede, ma alla casualità. La Var deve essere usata soltanto di fronte a errori evidenti. In Lazio-Fiorentina non si sarebbe dovuto ricorrere alla tecnologia”. Infine l'ex arbitro Luca Martelli: “Qualche scelta sbagliata c’è stata, ma ho apprezzato il silenzio di Inzaghi dopo Lazio-Bologna. Sono favorevole al Var e quando gli arbitri sbagliano sono i primi ad essere rammaricati”.