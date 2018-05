Un sogno da coltivare, un futuro da scrivere. Antonino La Gumina da sempre fa rima con Palermo, la squadra che l'ha accolto quando aveva 9 anni, che l'ha cresciuto e l'ha lanciato nel grande calcio, che il 4/4/2015 gli ha regalato la grande emozione dell'esordio in Serie A contro il Milan, una data che è finita tatuata sull'avambraccio di uno dei migliori prodotti del settore giovanile rosanero. Per Nino è arrivato il momento di ripagare tutto l'affetto e la stima, con i gol, necessari per riportare il Palermo, il suo Palermo, nell'Olimpo del calcio italiano. Partito nell'ombra di Nestorovski e Trajkovski, ai quali si è aggiunto lo scorso gennaio Moreo, l'attaccante classe 1996 ha saputo farsi largo, trovando 8 gol in 27 partite, 7 di questi nelle ultime 11, numeri che tengono in corsa gli uomini di Stellone per la promozione diretta e hanno attirato l'attenzione delle big italiane.



C'E' L'INTER - Tra queste c'è anche l'Inter, per il quale La Gumina non è di certo una novità. Il primo vero 'contatto' c'è stato nella semifinale del torneo di Viareggio 2016, il Palermo batte i nerazzurri 3-2 grazie alla doppietta della punta, che chiude la manifestazione con 9 centri e un secondo posto, alle spalle della Juventus. Il suo nome finisce sul taccuino degli scout nerazzurri, che in questa stagione, su indicazione di Dario Baccin, ex Palermo, suo grande estimatore, che dallo scorso luglio è vice direttore sportivo dell’Inter, l'hanno visionato da vicino. Probabilmente l'attaccante che Zamparini paragona a Immobile non è ancora pronto per la Serie A e San Siro, ma non è escluso che l'Inter possa bloccarlo e lasciarlo in prestito per continuare il suo percorso di crescita.