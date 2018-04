Un'occhiata al Benevento questo pomeriggio in tv, perché il campionato offre subito l'occasione di girare pagina. Ma anche una grande serata di Champions che non si può ignorare, nonostante l'amarezza del brutto ko col Real. La Juventus stasera sarà davanti alla tv a guardare Barcellona-Roma e anche gli occhi degli operatori di mercato bianconeri dovranno essere vigili. L'assenza di Radja Nainggolan regala infatti una grande occasione a Lorenzo Pellegrini , destinato a una maglia da titolare nel centrocampo a tre di Eusebio Di Francesco. La mezzala classe 1996 è nel mirino bianconero sin da gennaio e si può muovere in estate con una clausola di rescissione che varierà da 25 a 30 milioni di euro , a seconda delle presenze finali.



Tenendo da parte la questione Emre Can , Pellegrini si può considerare un obiettivo prioritario per Marotta e Paratici nella costruzione del centrocampo che verrà. Una serata del genere, al cospetto delle stelle blaugrana, farà capire se l'ex Sassuolo è già pronto per le grandi notti europee . Ma lo sguardo interessato non riguarderà solo lui. Alessandro Florenzi , titolare a destra in difesa, è rimasto l'unico big della Roma in scadenza 2019 a non aver rinnovato. Non sarà facile farlo deviare dalla strada di giocatore bandiera in giallorosso, ma è un profilo più che mai collaudato e interessante per il dopo Lichsteiner.



OBIETTIVI SFUMATI - La sfida del Camp Nou vedrà in scena tra campo e panchina anche diversi giocatori che oggi hanno preso altre strade, ma che sono passati dai radar bianconeri. E' il caso di Sergi Roberto , anche lui esterno destro difensivo, che era diventato appetibile prima del rinnovo di contratto col club blaugrana . E' durata il tempo di una suggestione l'idea Iniesta (anche qui prima del rinnovo a vita), mentre sono più freschi gli interessamenti per Strootman e Manolas della scorsa estate. Per il difensore greco è arrivato a dicembre il prolungamento fino al 2022, a chiudere momentaneamente i giochi.