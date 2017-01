La visibilità avuta da Moise Kean in questi mesi non ha lasciato indifferenti le big europee. Oltre ad essere diventato il primo giocatore nato nel nuovo millennio ad esordire sia in Serie A che in Champions League, infatti, sul baby talento bianconero, già seguito quest'estate dall'Ajax, hanno mostrato interesse in Premier League. Secondo quanto riportato dal Daily Star, infatti, Arsenal e Manchester City si sono informate sulla possibilità di ingaggiare Kean, la cui valutazione si aggira intorno ai 15 milioni di euro. La sua, tuttavia, è una situazione particolare: non avendo ancora un contratto da professionista, infatti, l'attaccante della Primavera di Fabio Grosso potrebbe liberarsi anche prima con un semplice indennizzo tecnico di circa 300 mila euro se anche i suoi genitori manifestassero l'intenzione di trasferirsi all'estero insieme a lui, ipotesi al momento remota.