"Io il Pogba di Palermo? Il paragone mi fa piacere, ma il mio obiettivo è dare tutto per questa squadra, al di là dei paragoni. Io sono Gnahoré, anche se come caratteristiche ci somigliamo un po’". E' arrivato in estate e si è presentato così, Eddy Gnahoré, in conferenza stampa: risate, spensieratezza, freschezza e voglia di mettersi in mostra; tutto quello di cui il Palermo aveva estremamente bisogno. Portato in Italia dal Napoli, sfortunato a Carpi, rivelazione a Perugia, in rosanero sta trovando la fiducia di mister Tedino. E oggi, contro il Frosinone, è arrivata, al momento giusto, la sua miglior prestazione in Sicilia.



GOL, QUANTITA' E QUALITA' - 21 presenze, 4 gol, 3 assist, tanta corsa e tanti inserimenti per questo classe '93 passato dal City e cresciuto con il mito di Yaya Touré. Oggi, insieme a Coronado e Jajalo, ha fatto la differenza, stendendo il Frosinone con un preciso destro in area di rigore su assist di La Gumina, regalando 3 punti vitali per la caccia alla Serie A diretta. Infatti ora i ciociari distano solo 3 punti e hanno anche una partita in più: la caccia alla A è riaperta.



IL FUTURO? - Il giocatore è stato ceduto dal Napoli, in estate, a titolo definitivo per 1,5 milioni di euro. Il direttore sportivo dei partenopei Giuntoli, però, che crede molto nel ragazzo (per quel motivo, nel gennaio del 2016 decise di mandarlo in prestito a Carpi, dove però fu vittima di un brutto incidente stradale che ne condizionò la stagione) si è riservato un diritto di riacquisto per il futuro. Futuro che vuole essere di Gnahoré, un po' Pogba, un po' Yaya Touré, un po'... Troianiello! Già, mr promozione, quello visto a Palermo nel 2013/14, quando i rosanero tornarono subito in A. Perché Troianiello? "Io, come Troianiello, porterò entusiasmo nello spogliatoio? Beh, io metterò a disposizione sia le mie caratteristiche tecniche che umane". Sì, Gnahoré era quello di cui il Palermo aveva bisogno.



