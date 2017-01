Attesa per questa sera la firma di Assane Gnoukouri con l'Udinese. Il centrocampista ivoriano, dopo il no a Crotone e Palermo, ha deciso di accettare la proposta friulana. L'Inter lo cede in prestito con diritto di riscatto in favore dell'Udinese, fissato a circa 4 milioni di euro. Non è previsto alcun controriscatto per la società di corso Vittorio Emanuele, che però potrà contare su una percentuale nel caso di una futura rivendita.-