Con uno così è tutto più facile. Con uno così il più delle volte parti 1-0. Dries Mertens è ancora il valore aggiunto del Napoli che sogna in grande, che mai come quest'anno può dire la sua nella lotta allo Scudetto. Il belga, 'sorpresa' dello scorso anno con 28 gol e 11 assist in 35 partite, si sta confermando anche in questa stagione con 6 reti in 5 partite, l'ultima semplicemente spettacolare, con un pallonetto a Strakosha da urlo. Ha ragione Sarri, non bisogna (sarebbe inopportuno) scomodare Maradona, Diego è Diego ed è difficile pensare a un giocare che si possa anche solo avvicinare al suo talento, ma il folletto di Leuven è un fuoriclasse. Lo è diventato, grazie ai gol (23 solo nel 2017), grazie alle giocate da cineteca e a una personalità che hanno solo i big. Quella che risolve le partite.



HIGUAIN? UN RICORDO - Il Napoli va, il Napoli corre, trascinata da Mertens. L'amico Higuain, trascinatore nel 2015-2016 con 36 gol, l'anno scorso ha scelto la Juventus e si è trasformato in un 'nemico', questa stagione è diventato solo un ricordo sbiadito. Nessuno sente la sua mancanza, nessuno ha più bisogno dei suoi gol. Ora è Mertens quello decisivo, ora è Mertens quello che tutti temono, ora è Mertens quello che tutti vogliono, anche sul mercato. Non il Pipita, l'uomo pagato solo un anno fa 90 milioni euro. Che ora vale meno di un belga arrivato dall'Olanda in punta di piedi, diventato uno degli attaccanti più belli e decisivi del panorama europeo.