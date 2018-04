Grazie ai sei gol realizzati al Benevento la Lazio comanda adesso la classifica dei migliori attacchi della Serie A. Sono 73 le reti realizzate, con la Juve che insegue a quota 70. I biancocelesti primeggiano anche in una particolare graduatoria, quella dei gol segnati dai difensori. Sono infatti ben tredici , di cui cinque con la firma di Stephan De Vrij che lascerà il club di Lotito a giugno a parametro zero. La Juventus è quarta a quota sette, superata anche da Napoli (nove) e Atalanta (otto). I difensori bianconeri a segno sono stati Alex Sandro in tre circostanze, Benatia in due, una gioia a testa per De Sciglio e Rugani .