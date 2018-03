La vera forza della Juventus che tra due settimane si appresta a sfidare le Merengues nei quarti di finale di Champions, si sa, è la difesa. La squadra di Allegri non ha ancora subito gol in Serie A dall'inizio del 2018. Da gennaio i bianconeri hanno subito solo tre gol (tutti contro il Tottenham in Europa) mentre il Real ha concesso 15 gol in 10 partite, tre dei quali in casa contro il Girona nell'ultima giornata di campionato. Occhio però all’attacco di Zidane che in Liga ha segnato 73 gol in 29 partite. La Juve ne ha messi a segno 67 in Serie A con lo stesso numero di incontri giocati.