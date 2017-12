Rialzarsi, insieme. Rialzarsi, come fratelli. Non era un periodo facile per nessuno dei due, eppure il Natale ha regalato, come sempre fa, un momento magico. Davide e Gianluca, i fratelli Lapadula, quelli del gol, quelle delle sfide "a chi ne fa di più" come quando si è bambini. Davide, il maggiore, ha appena cambiato squadra, approdando al Villa D'Almé, in Eccellenza; Gianluca, il piccolo, combatte da inizio anno per una maglia da titolare in quel Genoa che ha puntato su di lui in estate.



E sotto Natale, eccoli lì, i gol che mancavano; eccoli i lì i gol che sono tutto per un attaccante. Davide segna, e il suo Villa d'Almé vince contro il Mariano (fresco vincitore della Coppa Italia di categoria) nel recupero infrasettimanale prendendosi il terzo posto; Gianluca entra, si procura il rigore e manda in visibilio Marassi, all'ultimo respiro, stendendo il Benevento. Doppio 1-0, importante per tutti. Per le squadre, che vincono e mettono punti in cascina. E per i fratelli. Che si rialzano, insieme.