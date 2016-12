L'Inter punta gli occhi su Pierluigi Gollini come vice-Handanovic: l'ex portiere dell'Hellas Verona, ora all'Aston Villa, convince la dirigenza e la proprietà Suning e potrebbe tornare in Italia. Ipotesi che lo stesso Gollini non scarta a Sky Sport: "Normale che la porta dell'Italia sia sempre aperta ma io penso a lavorare. Ci sono però situazioni dove uno non gioca ma può imparare molto. Non è detto che sia un male, anzi a volte può anche essere un bene".



IDOLO NERAZZURRO - Altro indizio che avvicina Gollini all'Inter, il suo idolo è nerazzurro: "A chi mi ispiro? Sicuramente ad Handanovic, ha uno strapotere fisico eccezionale, poi a Courtois e ovviamente a Buffon, che nonostante l'età ha ancora dei colpi incredibili e riesce a fare cose che solo lui è in grado di fare".