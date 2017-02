È l'Atalanta la squadra del momento in Serie A. Quattro vittorie consecutive, compreso il 2-0 con cui i ragazzi di Gian Piero Gasperini hanno battuto sabato il Napoli al San Paolo. Tra i giocatori in vetrina dei nerazzurri c'è la coppia di attaccanti, Papu Gomez e Andrea Petagna. Oggi i due uomini-gol hanno parlato a Sky Sport, soffermandosi anche sul mercato. A cominciare è stato l'argentino: "La Juve ha preso Caldara? Peccato non abbiano incluso anche me nel pacchetto!". Gli fa eco l'ex Milan: "La Juve è un grande club, sarebbe bello allenarsi al fianco di campioni come Higuain, Mandzukic e gli altri".



'VICINO ALLA ROMA' - Il Papu ha poi rivelato un retroscena sullo scorso mercato di gennaio: "Contatti con la Roma? È vero. Non hanno parlato con me direttamente, ma qualcosa c'è stato. Sono stato molto vicino".