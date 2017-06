L'attaccante dell'Atalanta, Papu Gomez ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Gli esempi di Sampdoria e Sassuolo in Europa sono chiari, dobbiamo essere due per ruolo. Altrimenti, tra infortuni e rosa corta... Due nomi? Difficile. Di sicuro tre con voglia di venire, di lottare per la parte sinistra della classifica. Mi viene in mente Pavoletti, che a Napoli ha giocato poco. E anche Ilicic, che ho sentito nominare, può essere utile. Il mio futuro? Ora è tutto fermo, è difficile parlare di mercato. Io però con la famiglia Percassi ho parlato, loro sanno tutto".