Parlando ai microfoni di InterTV l'attaccante dell'Atalanta, Papu Gomez, ha parlato della gara contro l'Inter: "Chi è rimasto a Bergamo durante la sosta ha lavorato molto bene. Oggi è la prima partita di un periodo molto impegnativo per il nostro futuro. Di certo gli italiani che saranno in campo saranno dispiaciuti per la mancata qualificazione. Ma dispiace a tutti i tifosi del calcio, anche a me che lavoro qui da tanti anni. L'Europa League per noi è molto importante e ci manca un punto per la qualificazione, ma oggi pensiamo al campionato perché siamo rimasti un po' indietro e vogliamo essere nei posti europei anche quest'anno"



Poi a Premium su Spalletti: "Forse quando allenava la Roma mi voleva..."