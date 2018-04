In Argentina ne sono sicuri: il futuro è suo. Perché Gonzalo Maroni, trequartista del Boca Juniors, promette davvero benissimo. Lo sa perfettamente Massimiliano Mirabelli, ds del Milan che con i suoi uomini dello scouting è sempre vigile al massimo sul Sudamerica; non a caso, da mesi segue da vicino Maroni, classe '99 con enormi margini di crescita e un talento naturale. Il Milan ha provato il colpo tentando di inserirlo nell'operazione Gustavo Gomez a gennaio scorso, il presidente del Boca Angelici però ha alzato il muro. Ma in vista di giugno si è scatenata una fila per Maroni.



ANTICIPO E ASTA - Di certo, il Milan è arrivato prima della Juventus che pure è in fila per Maroni. Marotta e Paratici lo hanno fatto osservare più di una volta, lui ha risposto anche con l'Under 20 dell'Argentina segnando un gol meraviglioso due settimane fa. Piccoli segnali di crescita che il Boca ha colto immediatamente: la trappola tipicamente sudamericana è partita, adesso la richiesta degli Xeneizes è salita nettamente oltre i 6/7 milioni di euro di mesi fa. Ecco perché il Milan ci va coi piedi di piombo, nonostante sia arrivato in anticipo. Ma la Juve è vigile. E Maroni farà parlare di sé, in Argentina è per tutti il nuovo Dybala.