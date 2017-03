Un leader a parametro zero. Gonzalo Rodriguez e la Fiorentina non sono mai stati così lontani in tanti anni, fino a guadagnarsi la fascia da capitano. Eppure, l'argentino vede al traguardo la sua avventura in viola visto che l'intesa sul rinnovo manca da tanto, troppi mesi di trattative non andate a buon fine. E da qui si aprono diverse ipotesi per il destino di un difensore così importante.



INTER FREDDA - Le voci sull'Inter continuano a rincorrersi per l'ex centrale del Villarreal con il contratto a scadenza nel prossimo giugno: in realtà, il club nerazzurro - pur stimando Gonzalo - non vuole prendere un centrale classe 1984 proprio come Miranda, stessa età di Rodriguez. L'idea infatti è di affiancare al brasiliano un difensore forte e giovane, puntando su di lui come chioccia: prendere un altro '84 sarebbe un investimento 'particolare', se non come riserva dichiarata, ruolo che non entusiasmerebbe Gonzalo.



MILAN E NON SOLO - Rimane in piedi l'ipotesi Milan, in attesa di capire con quale proprietà: Montella è molto legato al difensore argentino, bisognerà capire se ci sarà la volontà societaria di spendere su un difensore navigato ma ancora determinante, con doti di leadership fuori dal comune. Si parla anche di un'idea Lazio qualora salutasse De Vrij, mentre all'estero si sta attivando più di un club per corteggiare Gonzalo. E non è escluso che possa dare l'addio alla Serie A...