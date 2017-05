Quella di domenica sarà l'ultima partita con la maglia della Fiorentina per il difensore Gonzalo Rodriguez, arrivato alla scadenza del proprio contratto con il club viola: “Ringrazio tutti per questi bellissimi cinque anni insieme. Tiferò per sempre Fiorentina” ha detto il capitano.



Gonzalo ha poi specificato: "Non è una questione di soldi, mi ha deluso solo il modo in cui la Fiorentina ha fatto le cose. L’unica volta in cui hanno parlato con il mio procuratore è perché sono stato io a chiamarlo, altrimenti forse non l'avrebbero fatto”.



Sul suo futuro: "Ancora non ho deciso cosa fare e con che squadra giocare. Prima voglio finire bene con la Fiorentina".