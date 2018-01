L'enigmatico intrico riguardante Leon Goretzka è pronto ad essere risolto. Il centrocampista tedesco classe '95 è uno dei prospetti più interessanti nel panorama internazionale, e ha il contratto in scadenza tra sei mesi. Dato oramai per certo che non rinnoverà con lo Schalke 04, sua attuale squadra, si è scatenata une vera e propria battaglia tra tutti i top club europei per assicurarselo.



PARLA RUMMENIGGE - Il Bayern Monaco sembrava in vantaggio, ma le parole dell’amministratore delegato dei bavaresi Karl-Heinz Rumenigge rilasciate a Sky Deutschland rimescolano le carte: “Hai un accordo solo quando firmi il contratto. Ora sta al giocatore decidere, e sarebbe bello se scegliesse il Bayern.” Ha poi continuato: “Tutti i top club come Real Madrid, Barcellona, Manchester United e Juventus lo vogliono, quindi è normale che anche la miglior squadra tedesca sia interessata a lui. La decisIone verrà presa nei prossimi giorni”.