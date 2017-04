Chi lo prende, fa un affare. Poco ma sicuro. Leon Goretzka è una delle grandi occasioni che offre il prossimo mercato, magari addirittura il successivo; ma senza tempo da perdere. Perché questo centrocampista classe '95 dello Schalke ha già oltre 100 presenze in prima squadra, è nel giro della nazionale tedesca e ha il contratto in scadenza nel giugno 2018. Fin qui non ha voluto rinnovare, le big inglesi si sono attivate e anche la Juventus ha preso informazioni. Ma la strada per il colpo Goretzka non è comoda né spianata.



GLI OSTACOLI - La Juve è in contatto con l'entourage di Goretzka, il giocatore piace molto e chissà non diventi un'occasione per giugno se lo Schalke decidesse di venderlo senza rinnovo per non perderlo a costo zero da gennaio prossimo. Ad oggi, il prezzo resta alto: 30 milioni di euro trattabili. Tanti, troppi. Intanto, oltre ai bianconeri molte società straniere si sono mosse. Dal Tottenham all'Everton, in Premier League sono almeno cinque i club che hanno preparato i primi contatti con l'entourage di Goretzka. Senza dimenticare che lo Schalke ha le risorse economiche per insistere sul suo rinnovo... e che in Bundes, il Borussia e il Bayern spesso e volentieri fanno man bassa di talenti tedeschi. Ecco perché il blitz interno potrebbe essere il grande problema di questa operazione.



SPONSOR KHEDIRA - Quel che è certo è che Marotta e Paratici lo seguono con interesse, Goretzka è nella lista dei giocatori monitorati, chissà quale sarà il momento giusto per provare a prenderlo o bloccarlo in anticipo. Così come piaceva molto Mahmoud Dahoud, colpo a sorpresa del Borussia Dortmund che lo ha soffiato in pochi giorni al Milan, ai bianconeri e al Liverpool. A conferma di come la concorrenza tra Bundes e Premier sia sempre più che operativa. Intanto un suo 'sponsor' è anche il connazionale Sami Khedira: lo consiglia caldamente alla Juve, può essere il suo erede, recensioni ottime avendo giocato accanto a Leon. Ma il futuro è tutto da scrivere.