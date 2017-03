L'ex attaccante del Lione Sidney Govou, in campo il 6 marzo 2007 nella sconfitta per 2-0 contro la Roma in Champions League, è intervenuto ai microfoni di Tele Radio Stereo. Queste le sue parole:



"Al ritorno giocammo male il primo tempo, Lione-Roma è un brutto ricordo, perché la Roma giocò molto bene la partita e i gol di Totti e Mancini fecero la differenza dopo lo zero a zero dell'andata. All'epoca il Lione era una squadra ricca di campioni, vincemmo tanti titoli nazionali, ma poi si decise di attuare una politica diversa, vendendo alcune fra le pedine più importanti. Oggi il Lione ha meno mezzi di quello in cui giocavo io. Genesio sta facendo un buonissimo lavoro, ma non gli si può chiedere".



Inevitabile un pensiero su Totti e De Rossi, in campo nel 2007 e anche stasera a 10 anni di distanza: "Vedere Totti e De Rossi ancora in campo è qualcosa di eccezionale, sono giocatori incredibili, li vedo e dico che magari potessi giocare anche io una partita del genere!".