Antonio Gozzi chiama Antonio Cassano. Il presidente della Virtus Entella ha dichiarato a Sky: "Se Cassano decidesse di venire a Chiavari, qui sarebbe accolto a braccia aperte. Potrebbe essere un maestro di calcio per tanti giovani ambiziosi della prima squadra e della Primavera. Ma non dipende da noi, più che ribadire la nostra stima e simpatia non possiamo fare. Il destino di Antonio è nelle sue mani. Noi avremmo un valore aggiunto incredibile avendolo in prima squadra, sarebbe un sogno, così come metterlo in contatto con tanti nostri giovani. Sappiamo quanto lui sia contento quando può stare con i ragazzi. La cosa importante è che scelga ciò che sente di fare. E' un ligure ormai, quindi in ogni caso ci sarà sempre vicino. Lui sa che noi saremmo onorati e felici di averlo, il problema è che lui deve decidere quale sarà il suo futuro. Io non mi azzardo neppure a fare una proposta, la premessa è che lui sia convinto di fare una cosa piuttosto che un'altra. Alla fine di una carriera straordinaria essere sereni con se stessi e con la propria famiglia è una cosa che rispetto tantissimo".