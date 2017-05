Le braccia sono levate in cielo, i giocatori si stanno abbracciando, felici, soddisfatti. Consapevoli. Consapevoli di aver vinto il campionato. Ancora una volta., ad essere precisi. Mentre l'arbitro fischia la fine dell'incontro e i 35.000 di San Siro manifestano la loro frustrazione lanciando cuscini in campo, i giocatori del Torino festeggiano perchè sanno che l'ultimo scoglio è superato: ora mancano solo quattro gare, ma il traguardo è ormai raggiunto. Scudetto, ancora.e chissà quanti ne arriveranno ancora, perchè il Torino, quel Torino è imbattibile. Il cielo sopra Milano è cupo, la partita è stata una battaglia, l'Internazionale c'ha provato a vincere, in ogni modo, ma il Torino s'è difeso bene, coltello tra i denti, e ha portato a casa lo 0-0 lasciando i nerazzurri a quattro punti di distacco, quando ormai mancano solo quattro partite. Lo scudetto è granata, ancora. È il 30 aprile 1949 e i giocatori del Grande Torino non lo sanno, non lo possono immaginare no, ma hanno appena terminato l'ultima partita che giocheranno in Italia, perchè il destino è là, pochi giorni più avanti.. Proprio in questi giorni è uscita una bella antologia “Il Grande Torino – Campioni per sempre” (Absolutely Free Editore) dove viene raccontata l'epopea di quella squadra straordinaria.. Il primo grazie alle notevoli disponibilità economiche e ad una capillare ed innovativa – per l'epoca –in circolazione;, come unica via verso il successo, dove tutti erano attaccanti e difensori. Un sistema di gioco nel quale era imprescindibile la qualità tecnica individuale, come aveva dimostrato l'Arsenal di Chapman. Erbstein riuscì a far diventare il Torino “Grande” plasmando quel sistema di gioco con straordinari interpreti quali erano Maroso, Loik, Mazzola, trasformando una squadra di calcio in una squadra favolosa, leggendaria. Invincibile. E richiesta, ovunque., da esportare in partite-esibizione.quando in occasione di Italia-Portogallo a Genova il portoghese Ferreira chiede a Mazzola di portare tutto il Torino a Lisbona alla sua partita di addio. L'italiano è possibilista, ne parlerà con il presidente. È proprio Novo a non essere convinto: il campionato non è come i precedenti saldamente nelle mani dei granata, occorre rifletterci bene. Passa ancora del tempo, il 27 marzo l'Italia gioca a Madrid contro la Spagna,. Vuole i migliori. Mazzola torna alla carica con il suo presidente, che nel frattempo – oltre ad essere vice presidente federale è diventato anche commissario tecnico della Nazionale assieme a Copernico – direttore tecnico del Torino – e a Ermanno Aebi, grande fuoriclasse dell'Internazionale degli anni'20. Non è convinto Novo, ma alla fine cede alla richiesta mettendo, quale unico vincolo, che la squadra non perda terreno nei confronti dell'Internazionale e che a Milano non esca sconfitta dallo scontro diretto.. Da qui tutti sanno ciò che capitò. Il mese di marzo del 1949 fu un mese decisivo per il fato, con un incrocio di destini da romanzo. È una storia parallela, della quale ancora si sa pochissimo perchè seppellita sotto le lacrime della tragedia e rimasta nascosta sino a pochi giorni fa, quando Mario Fadda per SardegnaSport.com ha iniziato a scavare., per una partita esibizione. La testata Sardegna Sport del 15 marzo 1949 riportava la notizia secondo cui il Torino avrebbe disputato l'amichevole contro il Cagliari il 4 maggio: all'accordo mancavano solo i dettagli. Poi, come abbiamo raccontato, quasi tutto il Torino andò con la Nazionale a giocare a Madrid e lì Mazzola si accordò per giocare a Lisbona il 3 maggio e dell'amichevole a Cagliari non se ne fece più nulla., gettando nello sconforto una Nazione intera.Con quella tragedia finiva un'altra epoca del nostro calcio e il Torino avrebbe dovuto attendere quasi trentanni prima di tornare a vincere lo scudetto.(Alessandro Bassi è anche su