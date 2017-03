Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex centravanti, Ciccio Graziani, esprime la propria opinione su Belotti e Icardi



Ciccio Graziani, chi è più forte tra Belotti e Icardi?

«Sono entrambi fortissimi, ma in questo momento scelgo Belotti non soltanto perché ha segnato più gol. Andrea in campo fa di tutto: lotta, imposta, corre, marca, rifinisce, segna. Icardi è un attaccante più tradizionale, un animale d’area da rigore che si avvantaggia di avere compagni più talentuosi rispetto a quelli di Belotti».



Ma secondo lei i due valgono le rispettive clausole rescissorie di 90-100 e 110 milioni valide per l’estero?

«Pur stimandoli molto, dico di no. Però, con tutto il rispetto per lui, se Verratti vale 100 milioni allora per Belotti è giusto pagarne 130 e per Icardi 120. Marco non sposta certo gli equilibri come invece fanno Andrea e Mauro. Detto questo, credo si parli di cifre assurde. Ma finché gli inglesi e gli sceicchi pagano 40 milioni per qualcuno che non sa nemmeno passare la palla col piede debole, il calcio rischia di andare in rovina».



Chi vincerà la classifica dei marcatori?

«Dico Belotti perché è in forma strepitosa e ha una squadra che gioca per fargli raggiungere questo traguardo. Andrea poi non ha le pressioni cui sono sottoposti i vari Icardi, Dzeko, Higuain. E ce la farà soprattutto se il lunedì, nel giorno di riposo, andrà a trovare Pulici e da lui cercherà di carpire tutti i segreti per battere bene i calci di rigore...».