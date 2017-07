L'ex giocatore della Fiorentina Francesco Graziani ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Sportiva: ".E’ l’unico 10 che non ha lasciato il segno alla Fiorentina. Il numero di maglia? Già a Firenze c’era un po’ da storcere la bocca per i paragoni con il passato, se lo prende alla Juve fa un errore secondo me. Anche perchè in partenza Bernardeschi sarà una riserva. Il vero affare l’ha fatto la Fiorentina per quelle cifre".