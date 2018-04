Ciccio Graziani, parlando a Radio Kiss Kiss, ha criticato Maurizio Sarri: “Mai come in questa stagione, visto il gioco espresso, ci sono le possibilità per vincere questo campionato o per renderlo comunque difficile alla Juve fino all’ultimo. La squadra deve credere nelle proprie potenzialità, anche se essendo inseguitrice non puoi sbagliare praticamente nulla. Fossi stato Sarri dopo il Sassuolo avrei detto di essere rammaricato per i punti persi per la lotta scudetto senza tirare fuori la storia del record degli 87 punti. Se fai anche 90 punti ma arrivi secondi, non se lo ricorda nessuno! Sono record fini a se stessi! Milik? Lo avrei fatto entrare subito col Sassuolo ad inizio ripresa, quelli davanti sono stanchi"