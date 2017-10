Francesco Graziani, ex attaccante campione del mondo con la Nazionale italiana nel 1982, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Anche quest'anno la Juve è leggermente un gradino sopra alle altre. Subito dopo arrivano Roma, Napoli e le due milanesi. Il motivo? I bianconeri hanno una mentalità unica, vogliono vincere sempre, anche quando giocano a carte. Ma occhio, perché è una caratteristica che anche il Napoli sta acquisendo, c'è un patto nello spogliatoio azzurro più forte rispetto agli anni passati. L'unico dubbio che ho sulla squadra di Sarri riguarda le alternative, devono sperare che i migliori non si facciano male e non calino come rendimento. Se manca Mertens, chi gioca nel ruolo di centravanti? Non riesco a capire perché un allenatore bravo come Sarri non abbia spinto per trattenere uno tra Pavoletti e Zapata...".