Il Jiangsu Suning non vuole perdere Ramires, così dalla Francia rimbalza un nome nuovo per il mercato dell'Inter: Clement Grenier. Il 26enne centrocampista francese del Lione, nella scorsa stagione per sei mesi in prestito alla Roma di Spalletti. Grenier - 31 minuti fra Ligue1 e coppe - ha il contratto in scadenza nel giugno 2018 e nelle prossime settimane potrebbe chiedere la rescissione. Sempre secondo Tuttosport, ivviamente Grenier non è una prima scelta, ma se a fine gennaio l’Inter dovesse aver piazzato in uscita Joao Mario e non aver portato a Milano il brasiliano Ramires, ecco che il francese potrebbe essere l’uomo giusto per completare il centrocampo. A proposito di Francia, giovedì sera Pastore dopo il mach con il Caen ha salutato i tifosi del Psg e rivelato ai compagni, secondo “Le Parisien”, che a gennaio lascerà Parigi. Lui sogna il ritorno in Italia e si è offerto all’Inter che segue anche Mkhitaryan (Manchester United), Verdi (Bologna), Deulofeu (Barcellona) e Bernard (Shakhtar).