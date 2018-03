Antoine Griezmann, attaccante dell'Atletico Madrid, ha parlato del suo futuro: "Lo deciderò prima del Mondiale, voglio andare in Russia con la testa libera, credo che sia giusto per me e per la Francia. Non voglio giocarmi un Mondiale e sentirmi chiedere ogni volta "Dove giocherai?". Sarà tutto più chiaro prima dell'estate". Mancano 85 giorni al Mondiale, le petit diable piace al Barcellona.