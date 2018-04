Eroe per una notte. La gara Roma-Liverpool, finale di Coppa Campioni 1984, è tema ricorrente nel giorno in cui le due squadre tornano a sfidarsi. Come riporta il Tempo, uno dei protagonisti di quella finale, Bruce Grobbelaar, portiere dei Reds, viene ricordato per le sue movenze sulla linea di porta, passate alla storia. Non tutti, a Roma, hanno un brutto ricordo di quella finale: "I romanisti non me l'hanno perdonata, sono nella black list dell’Olimpico, ma ho guadagnato l'affetto dei laziali: sono diventato membro onorario di un Lazio Club in Sudafrica".