Zdenek Grygera, ex terzino della Juventus, ha parlato ai microfoni di Radio Onda Libera:



SCUDETTO CHIUSO? - "Penso di sì. La vittoria di sabato sera a San Siro è stata decisiva e il Napoli ha fatto il resto perdendo a Firenze. Vale tanto questa giornata appena passata. Adesso i bianconeri hanno davvero tutto nelle loro mani".



NAPOLI - "La Juve aveva un compito molto difficile e ha messo tanta pressione addosso al Napoli che non è riuscito a gestirsi. Gli azzurri giocano un bel calcio, però la Juve resta sempre fortissima".



VAR - "Se ne discute troppo e viene usato eccessivamente. Per me si deve utilizzare la tecnologia soltanto per il gol-non gol, altrimenti si crea solo caos".



18 APRILE 2009, JUVE-INTER - "Quel gol me lo ricordo benissimo, erano sempre importanti e sentite le partite contro l'Inter. E' stata una bellissima soddisfazione che mi porto sempre dentro".



ESPERIENZA BIANCONERA - "Di quel periodo sono contento, con l'unico dispiacere di non aver vinto lo scudetto. C'erano tanti campioni, da Buffon a Nedved, Del Piero, Trezeguet. Con Nedved mi sento praticamente tutte le settimane, ci siamo parlati anche ieri. Seguo sempre la Juve e una-due volte l'anno la vedo".