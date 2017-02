Pep Guardiola, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato di Sergio Agüero, giocatore fondamentale per il Manchester City: ''I grandi club hanno bisogno dei migliori giocatori e il Kun resta uno dei più importanti, se non il più importante giocatore della nostra squadra. Senza di lui non sarebbe possibile stare a questi livelli. Ha giocato tutte le partite tranne quella contro il Barcellona per motivi tattici e quella contro l'Everton perché era appena tornato dall'Argentina. Ma tutte le altre partite in cui era disposizione ha sempre giocato e fatto bene.