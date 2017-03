Pep Guardiola parla alla vigilia della sfida fra il suo Manchester City e l'Arsenal: "Quando affronti una squadra reduce da tante sconfitte è il momento più pericoloso per affrontarla. Avrei preferito trovare un Arsenal reduce da molte vittorie. Parliamo di una grande squadra, con qualita' in tutti i reparti. Arsene e i suoi giocatori sono dei professionisti e vogliono vincere ogni partita". Su Wenger: "Gli allenatori sono forti quando vincono e scarsi quando non ci riescono ma quando tornera' a vincere, i tifosi, state sicuri, torneranno a essere contenti di lui. Non è semplice vincere la Premier League e sono abbastanza certo che i tifosi rispettano quello che Wenger ha fatto e continua a fare. Il suo futuro? Quello che verra' deciso sarà la decisione migliore per tutti". Infine, una stoccata alle nazionali: "Le Federazioni vogliono quanti piu' giocatori possibili ma noi vogliamo che tornino sani e giochino il meno possibile. In questo momento della stagione ci sono gia' tantissimi minuti nelle gambe, la gente si allena per la Premier, per l'Europa League, per le qualificazioni ed e' rischioso giocare delle amichevoli, io le eviterei. Ci sono troppe partite, e' una cosa folle".