Pep Guardiola e Mauricio Pochettino, botta e risposta. Pep prova a rimediare dopo la reazione infastidita di Mauricio Pochettino alle parole pronunciate dal tecnico del Manchester City. Guardiola aveva definito il Tottenham "la squadra di Harry Kane", provocando la rabbia dell'argentino: "Conosco bene Guardiola. Quando e' eccitato per una grande vittoria, gli viene difficile mantenere una certa compostezza e continuare a comportarsi da gentleman. Ma quando lui era a Barcellona non mi sono mai permesso di chiamarli 'la squadra di Messi'. Se fai l'allenatore, dovresti essere al di sopra di certe cose". Ora, la replica del manager dei Citizens: ""Forse il mio inglese non e' cosi' buono come vorrei, ma non ho mai mancato di rispetto a un collega. Mai. Quando ho detto 'e' la squadra di Harry Kane' l'ho detto per tutto quello che sta facendo, per il suo grande momento di forma. So perfettamente che il Tottenham non e' solo Kane. Credo anzi che, durante la scorsa stagione, la persona che ha piu' elogiato il modo di giocare del Tottenham e' stato il sottoscritto".